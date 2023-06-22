Западные аналитики разъясняют публике суть украинского контрнаступления

Общественность на Западе полгода находилась в предвкушении большого контрнаступления ВСУ. Украинские войска начали активные наступательные действия 2,5 недели назад, и западные эксперты теперь разъясняют публике суть того, что происходит в зоне СВО.
Общественность на Западе полгода находилась в предвкушении большого контрнаступления ВСУ. Украинские войска начали активные наступательные действия 2,5 недели назад, и западные эксперты теперь разъясняют публике суть того, что происходит в зоне СВО.
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