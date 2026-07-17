НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

Портрет электромонтёра НЛМК Михаила Арнаутова украсил городскую Доску почёта

Портрет электромонтёра НЛМК Михаила Арнаутова украсил городскую Доску почёта

Портрет электромонтёра цеха технологической автоматизации и электрооборудования сталеплавильного производства НЛМК Михаила Арнаутова разместили на обновлённой Доске почёта «Трудовая Слава города Липецка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии