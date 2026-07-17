Портрет электромонтёра НЛМК Михаила Арнаутова украсил городскую Доску почёта

Портрет электромонтёра цеха технологической автоматизации и электрооборудования сталеплавильного производства НЛМК Михаила Арнаутова разместили на обновлённой Доске почёта «Трудовая Слава города Липецка».
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