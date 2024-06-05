Александр Осипов предложил выдать людям цветы

Жители Читы обратились к властям с просьбой о высадке цветов в микрорайонах и дворах города. В ответ на это губернатор Александр Осипов предложил раздать часть цветов жителям, чтобы они сами могли их высадить, сообщили в официальном канале федеральной сети Центров управления регионами.
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