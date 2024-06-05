Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    Ну, вот и дождались!Россиянам напомни...
  • лина любимцева
    Что происходит?!!   Сумашедшие Штаты Америки применяют свое климатическое оружие?Экстренное предуп...
  • Evgeni Velesik
    А что на это скажет генерал Гуру-лëв?Евгений Ярилов пр...

Александр Осипов предложил выдать людям цветы

Александр Осипов предложил выдать людям цветы

Жители Читы обратились к властям с просьбой о высадке цветов в микрорайонах и дворах города. В ответ на это губернатор Александр Осипов предложил раздать часть цветов жителям, чтобы они сами могли их высадить, сообщили в официальном канале федеральной сети Центров управления регионами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх