Александр Осипов предложил выдать людям цветы

Жители Читы обратились к властям с просьбой о высадке цветов в микрорайонах и дворах города. В ответ на это губернатор Александр Осипов предложил раздать часть цветов жителям, чтобы они сами могли их высадить, сообщили в официальном канале федеральной сети Центров управления регионами.