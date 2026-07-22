Мировой товарооборот в первом полугодии 2026 года вырос на 12,5% – данные ООН

Перебои в судоходстве через Ормузский пролив и опасения относительно поставок энергоносителей привели к росту затрат на энергетику, транспортировку, логистику и производство, что "оказало существенное влияние на стоимость мировой торговли", пришли к выводу в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).