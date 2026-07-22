Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 014 подписчиков

Мировой товарооборот в первом полугодии 2026 года вырос на 12,5% – данные ООН

Мировой товарооборот в первом полугодии 2026 года вырос на 12,5% – данные ООН

Перебои в судоходстве через Ормузский пролив и опасения относительно поставок энергоносителей привели к росту затрат на энергетику, транспортировку, логистику и производство, что "оказало существенное влияние на стоимость мировой торговли", пришли к выводу в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии