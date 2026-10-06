«Патриот» продолжает приносить урожай уголовных дел?

Ещё один генерал переместился в следственный изолятор. На сей раз очередь дошла до Сергея Никитушкина, возглавляющего управление учебно-материальной базы, подчинённое Главному управлению боевой подготовки Вооружённых сил РФ.
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