Минобороны: в течение ночи уничтожены пять БПЛА киевского режима

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима в течение ночи были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает министерство обороны России 27 августа в своем Telegram-канале.
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