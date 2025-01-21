Защита осуждённого застройщика Клейнатовского намерена оспорить приговор

Центральный районный суд 21 января приговорил Клейнатовского к двум годам и десяти дням исправительным работ Защита барнаульского застройщика, главы компании "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского не согласилась с решением Центрального районного суда, который приговорил бизнесмена к двум годам и десяти дням исправительных работ по статьям 201 ч.