"Дядя Турал сдулся": Кривые извинения и диаспора не помогли. Прочь из России — остальным приготовиться

Людмила Лиханова

Обязательно лишить гражданства. Если они за 8 (!!!) лет ЖИЗНИ В РОССИИ не научили своих отпрысков уважать знаки, законы, флаг и пр. то это значит, что они смотрят на Россию только потребительски и в любой момент могут помогать нашим врагам, ведь для них Россия - не родная. А ВООБЩЕ НУЖНО ВЫСЕЛИТЬ ВСЕХ МИГРАНТОВ ИЗ БЫВШИХ РЕСПУБЛИК И ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИГЛАШАТЬ ПО ВИЗАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛИСТОВ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НА КОНСИЛИУМЕ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. А ПРИГЛАШАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА КАЖДОГО ПРИГЛАШЕННОГО И МАТЕРИАЛЬНО И ПО УК РФ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИХ ПРИГЛАШЕННОГО КАК СОУЧАСТНИКИ. УВЕРЕНА, ЧТО ДАЖЕ СЕЙЧАС ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ТАКОЙ ЗАКОН ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ САМИ ОТКАЖУТСЯ ОТ НИХ. УЖ ОЧЕНЬ БУДЕТ ЧРЕВАТО ДЛЯ НИХ. И ТАК ПРОСТО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРИ ЖЕЛАНИИ.