Юлия Банишевская Жители Обнинска торжествуют: мигрантов, чьи дети растоптали Георгиевский флаг 9 Мая, всё-таки лишат гражданства.
"Дядя Турал сдулся": Кривые извинения и диаспора не помогли. Прочь из России — остальным приготовиться
Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР и никогда подобных им в Россию не пускать!
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4 час.
Людмила Лиханова
Обязательно лишить гражданства. Если они за 8 (!!!) лет ЖИЗНИ В РОССИИ не научили своих отпрысков уважать знаки, законы, флаг и пр. то это значит, что они смотрят на Россию только потребительски и в любой момент могут помогать нашим врагам, ведь для них Россия - не родная. А ВООБЩЕ НУЖНО ВЫСЕЛИТЬ ВСЕХ МИГРАНТОВ ИЗ БЫВШИХ РЕСПУБЛИК И ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИГЛАШАТЬ ПО ВИЗАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛИСТОВ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НА КОНСИЛИУМЕ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. А ПРИГЛАШАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА КАЖДОГО ПРИГЛАШЕННОГО И МАТЕРИАЛЬНО И ПО УК РФ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИХ ПРИГЛАШЕННОГО КАК СОУЧАСТНИКИ. УВЕРЕНА, ЧТО ДАЖЕ СЕЙЧАС ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ТАКОЙ ЗАКОН ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ САМИ ОТКАЖУТСЯ ОТ НИХ. УЖ ОЧЕНЬ БУДЕТ ЧРЕВАТО ДЛЯ НИХ. И ТАК ПРОСТО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРИ ЖЕЛАНИИ.
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2 час.
Людмила Письменская
Дети так относятся к 9 мая, потому что так к нему относятся родители. Кто как воевал, тот так к Победе и относится.
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2 час.
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