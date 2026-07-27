В День памяти детей - жертв войны в Донбассе, в Новоаннинском музее прошло значимое тематическое мероприятие, посвященное сохранению исторической памяти.
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В День памяти детей - жертв войны в Донбассе, в Новоаннинском музее прошло значимое тематическое мероприятие, посвященное сохранению исторической памяти.
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