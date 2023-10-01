Каким будет год Зеленого Дракона, что принесет в разные сферы жизни Алёна Юрьева Год Зеленого Деревянного Дракона, начиная с 25 января 2024 года, обещает быть периодом смелых решений и удивительных возможностей.
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