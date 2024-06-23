Компания Volkswagen анонсировала обновлённый седан Jetta

Американское подразделение Volkswagen анонсировало премьеру — до конца июня на рынок США выйдет модернизированный седан Jetta, который представят одновременно в стандартном варианте и его «горячей» версии GLI.
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