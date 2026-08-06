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В Бразилии полицейский автомобиль во время погони сбил мотоциклиста и врезался в стену здания

В Бразилии полицейский автомобиль во время погони сбил мотоциклиста и врезался в стену здания

В городе Гуарульюс в агломерации Сан-Паулу произошла авария во время преследования мотоциклиста. По данным полиции, водитель двухколёсного транспорта не остановился по требованию сотрудников, после чего началась погоня.

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