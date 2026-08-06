В Бразилии полицейский автомобиль во время погони сбил мотоциклиста и врезался в стену здания

В городе Гуарульюс в агломерации Сан-Паулу произошла авария во время преследования мотоциклиста. По данным полиции, водитель двухколёсного транспорта не остановился по требованию сотрудников, после чего началась погоня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии