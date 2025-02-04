Беглов вместе с Михалковым обсудили новые проекты в сфере театра и кино перед премьерой фильма о Пушкине в Петербурге

Перед показом глава города встретился с актёром, режиссёром и продюсером Никитой Михалковым, основателем и председателем правления творческо-производственного объединения "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова", сообщили в пресс-службе Смольного.
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