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Строим будущее, не забывая о прошлом: работники фабрики ´Красный пищевик´ вышли на Республиканский субботник.

Строим будущее, не забывая о прошлом: работники фабрики ´Красный пищевик´ вышли на Республиканский субботник.

В преддверии 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОАО ´Красный пищевик´ дружно вышли на республиканский субботник у Мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев на улице Горелика, который находится в районе Киселевичи.

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