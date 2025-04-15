Строим будущее, не забывая о прошлом: работники фабрики ´Красный пищевик´ вышли на Республиканский субботник.

В преддверии 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОАО ´Красный пищевик´ дружно вышли на республиканский субботник у Мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев на улице Горелика, который находится в районе Киселевичи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии