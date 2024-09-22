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Эпидемиолог Труш назвала способ защитить иммунитет осенью

Эпидемиолог Труш назвала способ защитить иммунитет осенью

Осенью традиционно наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом, чтобы защитить иммунитет, следует подумать о профилактике, предупредила главный внештатный эпидемиолог МО Зинаида Труш в беседе с «360».

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