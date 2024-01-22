Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-западе Китая

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщается на сайте Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зарегистрированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны в 12:33 по местному времени (07:33 мск).