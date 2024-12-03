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  • Алкаголик Анархист
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"Делает гадости маленькому человеку, который ни в чём не виноват". Иван Телегин снова запретил своей дочери от Пелагеи выезжать за границу с мамой

"Делает гадости маленькому человеку, который ни в чём не виноват". Иван Телегин снова запретил своей дочери от Пелагеи выезжать за границу с мамой

32-летний хоккеист Иван Телегин снова запретил своей семилетней дочери Таисии от певицы Пелагеи выезжать с мамой за границу.

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