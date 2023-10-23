Захарова: США пытаются снять ответственность за причастность ЦРУ к терактам в РФ

Публикации американских средств массовой информации о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США к подготовке терактов Украины против России нацелены на то, чтобы снять ответственность с администрации Белого дома, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Москва 24».
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