ATP сообщила, какие «Челленджеры» пройдут в начале 2022 года. 3 января стартуют турниры в Траралгоне, Бендиго (Австралия), Буэнос-Айресе (Аргентина) и Форли (Италия).
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