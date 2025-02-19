Трамп может лишить Маска доступа к госпрограммам в случае конфликта интересов

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Соединенных Штатов Илон Маск не будет допущен к государственным программам в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в космической отрасли.
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