Тренер "Вашингтона" Карбери: тренировки Овечкина говорят о его серьезном настрое

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери заявил, что желание российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина тренироваться во время паузы в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) говорит о многом.