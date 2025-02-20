Тренер "Вашингтона" Карбери: тренировки Овечкина говорят о его серьезном настрое

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери заявил, что желание российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина тренироваться во время паузы в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) говорит о многом.
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