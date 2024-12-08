Фицо назвал подрыв "Северных потоков" террористической операцией

Global Look Press/Danish Defence/Keystone Press Agency Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" терактом с участием специально подготовленных военных.
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