Куда в Краснодаре осела «оранжевая» пыль: почему молчат о последствиях?

Однако официальных предупреждений или предостережений по этому поводу в Краснодарском крае не было. Жители региона отмечают, что после пребывания на улице у них возникает першение в горле, а некоторым становится трудно дышать.
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