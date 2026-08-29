Первый урожай российских бананов, папайи и питахайи собрали в Сочи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что всего планируют получить около 700 кг экзотических фруктов Донецкая группа новостей.
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