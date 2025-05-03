Медведев назвал пафосной чушью утверждение Трампа о главном вкладе США в Победу

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал пафосной чушью утверждение хозяина Белого дома Дональда Трампа о якобы главном вкладе Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне.
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