Исследователи выяснили причину появления загадочных кругов в Сахаре

Озадаченные увиденными на популярном интернет-форуме Reddit фотографиями ровных геометрических кругов, снятых из космоса в пустынной части Алжира, корреспонденты издания Vox решили провести собственное расследование и выяснить причину их появления.
Озадаченные увиденными на популярном интернет-форуме Reddit фотографиями ровных геометрических кругов, снятых из космоса в пустынной части Алжира, корреспонденты издания Vox решили провести собственное расследование и выяснить причину их появления.
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