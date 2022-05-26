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Исследователи выяснили причину появления загадочных кругов в Сахаре

Исследователи выяснили причину появления загадочных кругов в Сахаре

Озадаченные увиденными на популярном интернет-форуме Reddit фотографиями ровных геометрических кругов, снятых из космоса в пустынной части Алжира, корреспонденты издания Vox решили провести собственное расследование и выяснить причину их появления.

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