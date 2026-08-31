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Суд обязал подрядчика вернуть 1,6 млн рублей за неправомерный ремонт в ОГИК

Суд обязал подрядчика вернуть 1,6 млн рублей за неправомерный ремонт в ОГИК

Орловский арбитражный суд поставил точку в деле, связанном с ремонтом студенческого общежития Орловского государственного института культуры (ОГИК).

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