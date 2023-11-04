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New York Post: российский вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму

New York Post: российский вратарь «Рейнджерс» Шестёркин получил травму

Российский вратарь «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил небольшое повреждение. Как сообщает New York Post, «Рейнджерс» вызвал из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хартфорд» канадского голкипера Луи Доминге, который станет запасным в матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд».

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