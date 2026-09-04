В колпинской школе увековечили память Ижорского батальона: открыт памятный барельеф

4 сентября, в ознаменование 85-й годовщины Ижорского батальона, в холле школы №258 на Павловской улице города Колпино прошла торжественная церемония открытия скульптурного барельефа в честь прославленного воинского формирования, сообщает пресс-служба Смольного.
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