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В колпинской школе увековечили память Ижорского батальона: открыт памятный барельеф

В колпинской школе увековечили память Ижорского батальона: открыт памятный барельеф

4 сентября, в ознаменование 85-й годовщины Ижорского батальона, в холле школы №258 на Павловской улице города Колпино прошла торжественная церемония открытия скульптурного барельефа в честь прославленного воинского формирования, сообщает пресс-служба Смольного.

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