РСТ: турпоток в России вернулся к доковидным показателям

О вариантах майского отдыха - от дачи до Северной Кореи - RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин<strong>Турпоток внутри страны на майских праздниках вырос на 10% по сравнению с рекордным 2023 годом.