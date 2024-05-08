РСТ: турпоток в России вернулся к доковидным показателям

О вариантах майского отдыха - от дачи до Северной Кореи - RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин<strong>Турпоток внутри страны на майских праздниках вырос на 10% по сравнению с рекордным 2023 годом.
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