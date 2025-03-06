В России высказались о тайной встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров усомнился в достоверности сообщений о тайной встрече представителей Вашингтона с с экс-премьером, лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и представителями партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).