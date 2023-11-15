Виталий

Слишком уж перестарались лучшие аналитики и стратегии. Информацией о Шамане эфир переполнен. Чуть ли не в каждой деревне, куда приезжает певец, телекамеры и репортажи. Десять лет парень пробивался к славе - не замечали. И вдруг все полюбили. Чувствуется рекламная фальш. Стали всплывать сведения, как он учился в музыкальном ВУЗе. Правда? Нет? В Питере его именем назвали прославленную консерваторию вместо знаменитого композитора. Перебор. Слишком рано столько чести за 1-1,5 года звёздности. И по доходам он не дешевле, чем наши самые богатые певцы. Что с ним будет через несколько лет? А певцов и авторов песен у нас в стране намного больше, чем один. Но они в проект популяризации не попали и мы про них не знаем. И плохо.