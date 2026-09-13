Primetime Emmys: How to watch; what to expect

The Primetime Emmy Awards gala honoring excellence in television for the 2025-26 season is to take place Monday at the Peacock Theater in Los Angeles.
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