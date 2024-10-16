Врач Сухорукова заявила, что солянка и гороховый суп вредят здоровью

Эксперт вынесла неутешительный вердикт двум популярным блюдам. Суп 123RF/legion-media.ruВрач Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, какие супы являются вредными и почему.
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