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Масштабно и нагло: в Петербурге пресекли деятельность преступной группы, легализовавшей 7 тысяч мигрантов

Масштабно и нагло: в Петербурге пресекли деятельность преступной группы, легализовавшей 7 тысяч мигрантов

В Северной столице полицейские нанесли серьезный удар по преступной группировке, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов на территории России.

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Комментарии
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людмила макарова
Давно пора
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19 час.
Е Пронина
по хорошему надо бы сменить Колокольцева) губернатор не спецслужбы и не МВД и не Бастрыкин) должна быть создана единая цифровая база кому выдали патент, кто обладает справками о сдаче не мошеннического происхождения и тд
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19 час.
ИО
Игорь Осокин
Семь тысяч мигрантов отправят домой?
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11 час.

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