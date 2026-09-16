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Сибига потребовал от западных союзников локомотивы после удара ВС России

Сибига потребовал от западных союзников локомотивы после удара ВС России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потребовал от западных союзников передачи Киеву локомотивов после удара ВС России в Волынской области.

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