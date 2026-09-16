Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потребовал от западных союзников передачи Киеву локомотивов после удара ВС России в Волынской области.
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Это результат скачек на майдауне в 2013-14 годах ,а как скакали ,как скакали ,с каким нечеловеческим упоением ,скакали и всё ......просрали !