Новое исследование миссии Juno раскрыло динамику электронов вблизи вулканической Ио

Данные, собранные космическим аппаратом NASA Juno во время сближений с Ио — самым вулканически активным спутником Юпитера — в конце 2023 и начале 2024 года, позволили международной команде учёных под руководством Юго-Западного исследовательского института (SwRI) обнаружить неоднородное распределение высокоэнергетических электронов в так называемом Альфвеновском крыле.