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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейонте Джордж подпишет пятилетний контракт на 157,5 млн с «Ютой»

«Юта» согласовала продление контракта с защитником Кейонте Джорджом (22 года, 193 см). Баскетболист был выбран 16-м на драфте-2023 и попал во 2-ю сборную новичков.

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