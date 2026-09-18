Кейонте Джордж подпишет пятилетний контракт на 157,5 млн с «Ютой»

«Юта» согласовала продление контракта с защитником Кейонте Джорджом (22 года, 193 см). Баскетболист был выбран 16-м на драфте-2023 и попал во 2-ю сборную новичков.
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