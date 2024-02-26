Вот сразу видно, что в Европе забурлил реваншизм: немцы вспоминают своего «художника», а французы – явно не могут забыть, как агрессивно вёл себя Кутузов под Москвой, почему-то постоянно набрасываясь на их «никого не трогавшую» армию! Потому что сегодня они задают ровно те же вопросы – которые потом проходят сами собой только после визита русских в Париж! Вот и сегодня министра обороны Франции Себастьяна Лекорню обуревают ровно те же эмоции: «Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами.
Пардонте муа: Россия помешала Франции «миролюбиво» расширяться в наше Чёрное море
Комментарии
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Sergiy Che
"Так вот, вопрос: а может зря мы так церемонимся с Западом?" = дятел тупой, да ровно потому же почему САМ ИРАН ЛИЧНО НЕ ВВЯЗЫВАЕТСЯ В БОЕВЫЕ ДЕСЬТВИЯ С КОРАБЛЯМИ НАТО В ТЕХ СВОИХ МОРЯХ!! А у России на Чёрном море нет своих мятежых безбашенных хуситов которым можно дать своё русское оружие и послать их мочить НАТОвцев а самим делать удивлённое лицо как ща Иран типа: "а мы то тут при чём?"...
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