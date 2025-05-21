Семейные каникулы: выигрывайте летнее путешествие для своей семьи

«Радио Русский Хит» отправит вас в незабываемое летнее путешествие с семьёй! 123RF/legion-media.ru«Радио Русский Хит» отправит вас в незабываемое летнее путешествие с семьёй! Участвуйте в проекте «Семейные каникулы» и получите возможность выиграть шикарный подарок для своих самых любимых, дорогих и близких людей – респектабельный отдых на троих в 5* SPA-отеле премиум-класса в самом центре Красной Поляны.