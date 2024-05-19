Мир после СВО: связной континента

Чуть более тысячи лет назад в наших землях был только путь, который историки впоследствии назовут «из варяг в греки» (и «из варяг в персы»): торговая артерия, соединявшая крупнейшие экономические центры того времени — страны Скандинавии и Ближний Восток, активно обменивавшиеся разными товарами.