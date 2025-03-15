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Самолеты ВКС РФ проникли в зону KADIZ – южнокорейский Генштаб

Самолеты ВКС РФ проникли в зону KADIZ – южнокорейский Генштаб В субботу несколько российских военных самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) над Восточным морем.

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