Самолеты ВКС РФ проникли в зону KADIZ – южнокорейский Генштаб В субботу несколько российских военных самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) над Восточным морем.
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Самолеты ВКС РФ проникли в зону KADIZ – южнокорейский Генштаб В субботу несколько российских военных самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) над Восточным морем.
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