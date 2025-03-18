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Убившей 9-летнего сына Ирине Шатовой дали 18 лет колонии

Убившей 9-летнего сына Ирине Шатовой дали 18 лет колонии

Тело мальчика обнаружили в июне в чемодане на мусорной площадке в Перми.Ирине Шатовой, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке, суд назначил 18 лет колонии, сообщает РИА Новости.

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