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Царьград

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Появилось видео последствий атаки украинских БПЛА в Ростовской области

Появилось видео последствий атаки украинских БПЛА в Ростовской области

В Сети появилось видео последствий атаки украинских беспилотников в Ростовской области. Средствами ПВО все цели были ликвидированы, обломки упали на землю.

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