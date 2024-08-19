Популярный билд на волшебника в Diablo 4 замедлял сервера игры, поэтому Blizzard сро...

Популярный билд на волшебника в Diablo 4 замедлял сервера игры, поэтому Blizzard срочно вносит правкиСо стартом пятого сезона в Diablo 4 игроки достаточно быстро определили главного фаворита по уничтожению орд демонов среди всех классов.
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