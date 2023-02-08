III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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От незаконного уголовного преследования до жалоб на бездействие судебных приставов. В Самаре прошел прием предпринимателей.

От незаконного уголовного преследования до жалоб на бездействие судебных приставов. В Самаре прошел прием предпринимателей.

7 февраля 2022 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко вместе с первым заместителем прокурора региона Игорем Харитоновым провели совместны прием предпринимателей городского округа Самара.

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