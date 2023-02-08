От незаконного уголовного преследования до жалоб на бездействие судебных приставов. В Самаре прошел прием предпринимателей.

7 февраля 2022 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко вместе с первым заместителем прокурора региона Игорем Харитоновым провели совместны прием предпринимателей городского округа Самара.
Популярные статьи
- Курский бизнес-омбудсмен: Высокоскоростной качественный интернет должен быть доступен каждому предпринимателю
- Бизнес-омбудсмен Липецка и руководство «Опоры России» обсудили создание в регионе публичной базы экспертов по отраслям предпринимательской деятельности
- Состоялась рабочая встреча омбудсменов Кабардино-Балкарии
Свежие комментарии