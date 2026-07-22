После атаки ВС РФ в Черниговской области обесточены более 100 тыс. абонентов Российская армия высокоточными ударами продолжает выносить энергетическую.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
После атаки ВС РФ в Черниговской области обесточены более 100 тыс. абонентов Российская армия высокоточными ударами продолжает выносить энергетическую.
Свежие комментарии