Марш гомосеков назло Путину.
Марш на зло Путину
Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Рассмешили, да вы хоть на рижской мостовой трахайте друг друга, Россиянам это будет ниже пояса.
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19 час.
Александр Доливо
Трибалтийская гомосятина веселится будет - ну, что ж животным к лицу звериные страсти!!!
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18 час.
лл
лина любимцева
Бедная Рига... Несчастные латыши-пидарасы... У них уже и так пустые улицы, народа нет, а с пидарасами вообще все улицы полностью опустеют... ПРИДУРКИ!!
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16 час.
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