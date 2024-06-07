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Марш на зло Путину

Марш на зло Путину

Марш гомосеков назло Путину.

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Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Рассмешили, да вы хоть на рижской мостовой трахайте друг друга, Россиянам это будет ниже пояса.
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19 час.
Александр Доливо
Трибалтийская гомосятина веселится будет - ну, что ж животным  к лицу звериные страсти!!!
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18 час.
лл
лина любимцева
Бедная Рига... Несчастные латыши-пидарасы...  У них уже и так пустые улицы, народа нет, а с пидарасами вообще все улицы полностью опустеют... ПРИДУРКИ!!
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16 час.

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