Вице-канцлер ФРГ сообщил о распаде правящей коалиции

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил о распаде правящей партии, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).
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