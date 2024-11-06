ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    И не обязаны,Минобороны Польши...
  • ruslava Митькина
    болтуны- зачем все это выносить и сдавать места дислокации? Вы- предатели?Под Калугой прошл...
  • Вовладар Даров
    При взламывании квартиры получат пулю, только и всего!Депутат рады Дмит...

Вице-канцлер ФРГ сообщил о распаде правящей коалиции

Вице-канцлер ФРГ сообщил о распаде правящей коалиции

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил о распаде правящей партии, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх