Новая функция iOS усилит безопасность пользователя IPhone в случае кражи смартфона

В свет вышла бета-версия обновления iOS 17.3. Пользователи уже могут установить ее и первыми получить доступ к новым опциям защиты от кражи устройства: Добавлена функция "Stolen Device Protection," направленная на лучшую защиту пользователей в случае потери iPhone.
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